Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего ток-шоу
скончавшемуся фешен-директору ЦУМа Алле Вербер. В студии программы Прямой эфир на телеканале Россия 1 отечественные знаменитости смотрели последнее, так и не вышедшее
на экраны, интервью работницы элитного московского магазина.
Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего ток-шоу
скончавшемуся фешен-директору ЦУМа Алле Вербер. В студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" отечественные знаменитости смотрели последнее, так и не вышедшее
на экраны, интервью работницы элитного московского магазина.
Оказывается, еще в апреле этого года Алла Вербер принимала в своей огромной квартире на Тверском бульваре съемочную группу ток-шоу "Прямой эфир". Светская
львица показала репортерам каждый уголок роскошных апартаментов, заставленных дорогой мебелью и антиквариатом.
Тогда же Алла Константиновна призналась, что постоянно слышит
упреки от друзей и близких – мол, она слишком много работает. Перелеты из
страны страну, модные показы, вечеринки и праздники отнимают много сил и
здоровья, однако, по словам Вербер, она не может жить по-другому, трудится на износ.
"Мне нужно хорошо выглядеть, мне нужно быть собранной – это очень
тяжело. Я очень устаю, и, поверьте мне, очень многие люди, видя мое расписание,
скажут: "Это невозможно!". Ну, это некий такой дар, с которым я справляюсь, и
даже по-другому не хочу. Я отдыхаю реже, чем мне бы хотелось и, если у меня
есть свободная неделя, я хочу поехать куда-нибудь в спа", – поведала Алла
Вербер в .
Также работница элитного магазина рассказала о том, как
боролась с онкологией. Вербер призналась, что шесть лет прожила в постоянной борьбе
за жизнь. Было тяжело вести привычный богемный образ жизни, продолжать работать
и одновременно проходить лечение. "Была большая борьба, большое количество
клиник, врачей, химиотерапии, и когда мне говорили: "Мы не можем вам помочь",
я шла дальше", – делилась Алла Константиновна.
В ток-шоу свои соболезнования
близким скончавшегося директора универмага высказали телеведущая Ксения Собчак,
дизайнер Игорь Гуляев, актер Вячеслав Манучаров, а также певицы Катя Лель и Анита
Цой. Все они, "облизывая" Вербер, в один голос твердили, что Алла Константиновна была "величиной мирового
масштаба", национальным достоянием и очень светлым человеком. Ведь именно она,
по их словам, привезла моду в Россию, переодев богатых соотечественников из
косовороток в рубашки от Gucci.