Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего ток-шоу скончавшемуся фешен-директору ЦУМа Алле Вербер. В студии программы Прямой эфир на телеканале Россия 1 отечественные знаменитости смотрели последнее, так и не вышедшее на экраны, интервью работницы элитного московского магазина.

Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего ток-шоускончавшемуся фешен-директору ЦУМа Алле Вербер. В студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" отечественные знаменитости смотрели последнее, так и не вышедшеена экраны, интервью работницы элитного московского магазина.Оказывается, еще в апреле этого года Алла Вербер принимала в своей огромной квартире на Тверском бульваре съемочную группу ток-шоу "Прямой эфир". Светскаяльвица показала репортерам каждый уголок роскошных апартаментов, заставленных дорогой мебелью и антиквариатом.Тогда же Алла Константиновна призналась, что постоянно слышитупреки от друзей и близких – мол, она слишком много работает. Перелеты изстраны страну, модные показы, вечеринки и праздники отнимают много сил издоровья, однако, по словам Вербер, она не может жить по-другому, трудится на износ."Мне нужно хорошо выглядеть, мне нужно быть собранной – это оченьтяжело. Я очень устаю, и, поверьте мне, очень многие люди, видя мое расписание,скажут: "Это невозможно!". Ну, это некий такой дар, с которым я справляюсь, идаже по-другому не хочу. Я отдыхаю реже, чем мне бы хотелось и, если у меняесть свободная неделя, я хочу поехать куда-нибудь в спа", – поведала АллаВербер в .Также работница элитного магазина рассказала о том, какборолась с онкологией. Вербер призналась, что шесть лет прожила в постоянной борьбеза жизнь. Было тяжело вести привычный богемный образ жизни, продолжать работатьи одновременно проходить лечение. "Была большая борьба, большое количествоклиник, врачей, химиотерапии, и когда мне говорили: "Мы не можем вам помочь",я шла дальше", – делилась Алла Константиновна.В ток-шоу свои соболезнованияблизким скончавшегося директора универмага высказали телеведущая Ксения Собчак,дизайнер Игорь Гуляев, актер Вячеслав Манучаров, а также певицы Катя Лель и АнитаЦой. Все они, "облизывая" Вербер, в один голос твердили, что Алла Константиновна была "величиной мировогомасштаба", национальным достоянием и очень светлым человеком. Ведь именно она,по их словам, привезла моду в Россию, переодев богатых соотечественников изкосовороток в рубашки от Gucci.