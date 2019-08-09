Гламурная Москва до сих пор не может прийти в себя от шока, который вызвала внезапная смерть фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Но самой страшной кажется причина скорпостижной кончины работницы элитного магазина

Гламурная Москва до сих пор не может прийти в себя от шока, который вызвала внезапная смертьфэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Но самой страшной кажется причина скорпостижной кончины работницы элитного магазинаКак оказалось, Алла Вербер почувствовала себя резко плохо после того, как съела блюдо с морепродуктами в одном из итальянских ресторанов. Там были и омары, и раки, и крабы. Какой конкретно продукт вызвал анафилакитический шок, станет ясно после вскрытия.Анафилактический шок или анафилаксия – аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, заканчивающееся примерно в 10-20% случаев летально.Уже известно, что сразу после того, как стало плохо, на место были вызваны врачи. Пострадавшую экстренно госпитализировали – сутки шла борьба за ее жизнь. Специальным рейсом в Италию из Израиля вылетели светила медицины – состоятельная семья Аллы Константиновны не пожалела денег. Но аллергическая реакция могла спровоцировать отказ всех жизненно важных органов и сепсис. Затем случился обширный инфаркт, который и стал причиной смерти. Врачи были уже бессильны. Про все это позже рассказал друг покойной – главный редактор журнала Fashionograph Олег Шаран.Новость о кончине богатой русской потрясла фешенебельный курорт миллионеров Форте-Деи-Марми. Полиция начала расследование.Похоронят гуру российской моды в понедельник, 12 августа, в ее любимом Торонто. Там после эмиграции из СССР в середине 70-х она жила много лет и начинала строить бизнес. Проститься с ней смогут не все – такова воля семьи, да и получить канадскую визу быстро невозможно.