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<a href="https://33live.ru/novosti/09-08-2019-roskosmos-zarplata-kosmonavtov-sopostavima-s-zarplatoj-ix-kolleg-iz-nasa.html" target="_blank">Роскосмос: зарплата космонавтов сопоставима с зарплатой их коллег из NASA</a> - Роскосмос рассказал о зарплатах российских космонавтов. Она сопоставима с зарплатой их коллег из NASA (США), JAXA (Япония) и CSA (Канада).