Российская сборная из четырех школьников завоевала четыре золотых медали на 31-й Международной олимпиаде школьников по информатике IOI-2019, которая проходит с 4 по 11 августа 2019 года в Баку.

Российская сборная из четырех школьников завоевала четыре золотых медали на 31-й Международной олимпиаде школьников по информатике IOI-2019, которая проходит с 4 по 11 августа 2019 года в Баку.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала министр просвещения РФ Ольга Васильева.Она подчеркнула, что очередная победа россиян свидетельствует не только об отличной подготовке нашей команды, но и наглядно демонстрирует миру уровень обучения в области программирования, сложившийся в России.Министр подчеркнула, что уроки информатики проходят в РФ уже с первых классов, что позволяет с самых юных лет раскрыть школьникам свой талант.Сборная России заняла первое место по медальному зачету, опередив представителей 87 стран. Победителями стали учащийся 11-го класса лицея имени Н. И. Лобачевского при Казанском федеральном университете Ильдар Гайнуллин, выпускник петербургского президентского физико-математического лицея № 239 Александр Морозов, выпускник специализированного учебно-научного центра МГУ Владимир Романов, а также ученик 10-го класса московской школы "Интеллектуал" Егор Лифарь.