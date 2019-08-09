Несмотря на запрет, украинские диспетчеры впустили в воздушное пространство страны российский самолет. Лайнер Boeing-738 REG –VQBMG грузоперевозчика Глобус, летевший в Москву из итальянского Бари, пробыл в небе Украины в течение 26 минут.

Несмотря на запрет, украинские диспетчеры впустили в воздушное пространство страны российский самолет. Лайнер Boeing-738 REG –VQBMG грузоперевозчика "Глобус", летевший в Москву из итальянского Бари, пробыл в небе Украины в течение 26 минут.Борт получил разрешение на пролет через воздушное пространство Украины из-за непогоды. Было необходимо предотвратить возможную аварийную ситуацию, передает РИА Новости. Решение диспетчеров основано на международных стандартах ICAO и на решении Совета по безопасности полетов украинской Государственной авиационной службы от 2 декабря 2015 года.С 2015 года действует запрет для авиакомпаний РФ на вход в воздушное пространство Украины. Существует и симметричный запрет для украинских самолетов пролетать над российской территорией.