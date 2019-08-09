Продюсер возмущена заявлением известного в Сети блогера – Лены
Миро. Яна Рудковская пришла в ужас, прочитав пост обозревательницы в Живом
журнале. Теперь звезда хочет выйти на тех, кто в действительности стоит за этими публикациями.
Продюсер возмущена заявлением известного в Сети блогера – Лены
Миро. Яна Рудковская пришла в ужас, прочитав пост обозревательницы в "Живом
журнале". Теперь звезда хочет выйти на тех, кто в действительности стоит за этими публикациями.
В своем блоге Лена Миро раскритиковала скончавшегося недавно
фешен-директора ЦУМа Аллу Вербер. Обозревательница высмеяла показную скорбь
знаменитостей в соцсетях по умершей, а также назвала товары, которые привозила
в ЦУМ Алла Константиновна, безвкусными и недоступными для обычных граждан.
"Большинство россиян сейчас в некотором недоумении. У них -
пенсия в 65, до которой они крутят гайки артритными пальцами. Они реально не
врубаются, как можно помереть в Италии от аллергии на морепродукты", – написала
Миро.
Подруга Аллы Вербер Яна Рудковская, узнав об этой
публикации, пришла в ярость. В личном Telegram-канале "Голубь мира" продюсер
написала, что Миро "несчастная и обделенная любовью чучело, поэтому и очень
злая". Знаменитость отметила, что от Лены бесполезно ждать чего-то, кроме
базарной ругани.
"Всю свою неудовлетворенность от себя, от своего никчемного
существования она изрыгает зловонным словесным поносом в своих блогах. Занята
этим неблагодарным трудом 24/7, то есть безостановочно", – заявила Яна
Рудковская.
Продюсер отметила, что давно не обращает внимания на скандального
блогера и его выпады, однако мимо слов об Алле Вербер, она пройти не смогла.
"Конечно, я даже и не надеялась, что чучело тоже будет скорбеть.
Повторю – скорбят достойнейшие люди, уважающие не только других, но и себя,
прежде всего. О самоуважении этого убожества к себе говорить, разумеется, не
приходится. Но даже твари видят берега. Эта не видит ничего. Видать, даже этого
не дано. Дело даже не в том, что плясать на могиле – смертельный грех. Полное
ничтожество, абсолютный ноль, не сделавший в этой жизни ничего полезного и
нужного людям, открыла свой поганый рот и извергла гадости в адрес человека, не
то что мизинца, которого она не стоит, но на фоне, которого выглядит меньше
лобковой вши", – не на шутку разошлась Яна Рудковская.
Успокоить взбешенного продюсера поспешили другие обитатели Telegram.
Например, автор канала "Небожена" призвала знаменитость не обращать внимания на
выпады блогера. Якобы, на самом деле Лена Миро – это коммерческий проект. "Там
сидит семь редакторов, в основном, жирные потные мужики и поливают всех грязью
за деньги. Не делай им пиар", – отметила "Небожена".
В ответ Яна назначила миллион рублей за головы всех тех, кто
стоит за скандальным блогом Лены Миро. "Я даю один млн рублей сразу тем, кто
мне и моим друзьям устроит встречу с этими жирными и потными мужиками из
коммерческого проекта! Очень хочу посмотреть в их глаза! Сумма для России не
маленькая, жду предложений по явкам и паролям", – написала
После к диалогу присоединился Telegram-канал "Антиглянец". Они
опубликовали скриншот сообщения, в котором, якобы Лена Миро требует за часовую
встречу с 15 миллионов рублей. На это продюсер отметила, что
сама блогер ей не интересна, так как "гроша ломаного не стоит", а хочет
взглянуть на тех кто за ней стоит.