Продюсер возмущена заявлением известного в Сети блогера – Лены Миро. Яна Рудковская пришла в ужас, прочитав пост обозревательницы в Живом журнале. Теперь звезда хочет выйти на тех, кто в действительности стоит за этими публикациями.

Продюсер возмущена заявлением известного в Сети блогера – ЛеныМиро. Яна Рудковская пришла в ужас, прочитав пост обозревательницы в "Живомжурнале". Теперь звезда хочет выйти на тех, кто в действительности стоит за этими публикациями.В своем блоге Лена Миро раскритиковала скончавшегося недавнофешен-директора ЦУМа Аллу Вербер. Обозревательница высмеяла показную скорбьзнаменитостей в соцсетях по умершей, а также назвала товары, которые привозилав ЦУМ Алла Константиновна, безвкусными и недоступными для обычных граждан."Большинство россиян сейчас в некотором недоумении. У них -пенсия в 65, до которой они крутят гайки артритными пальцами. Они реально неврубаются, как можно помереть в Италии от аллергии на морепродукты", – написалаМиро.Подруга Аллы Вербер Яна Рудковская, узнав об этойпубликации, пришла в ярость. В личном Telegram-канале "Голубь мира" продюсернаписала, что Миро "несчастная и обделенная любовью чучело, поэтому и оченьзлая". Знаменитость отметила, что от Лены бесполезно ждать чего-то, кромебазарной ругани."Всю свою неудовлетворенность от себя, от своего никчемногосуществования она изрыгает зловонным словесным поносом в своих блогах. Занятаэтим неблагодарным трудом 24/7, то есть безостановочно", – заявила ЯнаРудковская.Продюсер отметила, что давно не обращает внимания на скандальногоблогера и его выпады, однако мимо слов об Алле Вербер, она пройти не смогла."Конечно, я даже и не надеялась, что чучело тоже будет скорбеть.Повторю – скорбят достойнейшие люди, уважающие не только других, но и себя,прежде всего. О самоуважении этого убожества к себе говорить, разумеется, неприходится. Но даже твари видят берега. Эта не видит ничего. Видать, даже этогоне дано. Дело даже не в том, что плясать на могиле – смертельный грех. Полноеничтожество, абсолютный ноль, не сделавший в этой жизни ничего полезного инужного людям, открыла свой поганый рот и извергла гадости в адрес человека, нето что мизинца, которого она не стоит, но на фоне, которого выглядит меньшелобковой вши", – не на шутку разошлась Яна Рудковская.Успокоить взбешенного продюсера поспешили другие обитатели Telegram.Например, автор канала "Небожена" призвала знаменитость не обращать внимания навыпады блогера. Якобы, на самом деле Лена Миро – это коммерческий проект. "Тамсидит семь редакторов, в основном, жирные потные мужики и поливают всех грязьюза деньги. Не делай им пиар", – отметила "Небожена".В ответ Яна назначила миллион рублей за головы всех тех, ктостоит за скандальным блогом Лены Миро. "Я даю один млн рублей сразу тем, ктомне и моим друзьям устроит встречу с этими жирными и потными мужиками изкоммерческого проекта! Очень хочу посмотреть в их глаза! Сумма для России немаленькая, жду предложений по явкам и паролям", – написалаПосле к диалогу присоединился Telegram-канал "Антиглянец". Ониопубликовали скриншот сообщения, в котором, якобы Лена Миро требует за часовуювстречу с 15 миллионов рублей. На это продюсер отметила, чтосама блогер ей не интересна, так как "гроша ломаного не стоит", а хочетвзглянуть на тех кто за ней стоит.