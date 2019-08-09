Астролог рассказал о первом браке певицы и о том, каким человеком был муж Казановой. Специалист убеждена, что он занимался духовными практиками, в то время как у Сати были совсем другие интересы.

Астролог рассказал о первом браке певицы и о том, каким человеком был муж Казановой. Специалист убеждена, что он занимался духовными практиками, в то время как у Сати были совсем другие интересы."Сати Казановадействительно очень любила своего первого мужа. Она была невероятно счастлива, ловилакаждое его слово супруга и старалась потакать ему во всем. Но все же выбиратьпару лучше из своего круга… Если люди разные по своему достатку и воспитанию,то им невероятно сложно жить вместе. У них было разное мнение по поводусемейного бюджета, разное представление о прекрасном", – рассказала "Дни.ру" .Сати – девушка, котораясама себя сделала. Она всегда смело шла к своим целям и всего достигала упорнымтрудом. Будучи в браке, она как будто бы остановилась в своем развитии. "Создавалосьощущение, что девушка упала в тягостную воду реки, и течением ее уносит назад, медленнозатягивает в какое-то болото", – поясняет гадалка. Кажетта уверена, что первыймуж Казановой занимался духовными практиками, и у него были совсем другиеинтересы. "Духовные практики сами по себе не плохи, если у человека заложенапрограмма достатка и успеха. У ее любимого этого не было. Ему по жизнисовершенно ничего было не нужно, он абсолютно спокойно, без всякого интереса,относился к увлечениям и стремлениям жены, чем буквально гасил в ней жизнь.Если бы Сати осталась с ним, то приняла бы его программу на себя", – сказалаясновидящая.У пары были и хорошиемоменты, общие стремления, как например, путешествия. Но есть одно большое "но"…"Сати привязана к дому, к родным и близким, она хотела простого семейногосчастья, а вот ее избранник был свободным как ветер. Он не ощущал привязанностидаже к жене", – увидела в картах Кажетта.По мнению шаманки, мужСати отыграл свою программу в ее жизни и ушел. Но благодаря ему певица смоглаизменить свою жизнь. С ним она испытала новые эмоции. "Сати будетсчастлива. Период 2020-2021 годов для нее судьбоносный – я вижу рождениеребенка. Всевышний сейчас подарил ей встречу с человеком для жизни. У нихполная гармония, взаимопонимание, любовь и счастье", – добавила она.