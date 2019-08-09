Астролог рассказал о первом браке певицы и о том, каким человеком был муж Казановой. Специалист убеждена, что он занимался духовными практиками, в то время как у Сати были совсем другие интересы.
Астролог рассказал о первом браке певицы и о том, каким человеком был муж Казановой. Специалист убеждена, что он занимался духовными практиками, в то время как у Сати были совсем другие интересы.
"Сати Казанова
действительно очень любила своего первого мужа. Она была невероятно счастлива, ловила
каждое его слово супруга и старалась потакать ему во всем. Но все же выбирать
пару лучше из своего круга… Если люди разные по своему достатку и воспитанию,
то им невероятно сложно жить вместе. У них было разное мнение по поводу
семейного бюджета, разное представление о прекрасном", – рассказала "Дни.ру" .
Сати – девушка, которая
сама себя сделала. Она всегда смело шла к своим целям и всего достигала упорным
трудом. Будучи в браке, она как будто бы остановилась в своем развитии. "Создавалось
ощущение, что девушка упала в тягостную воду реки, и течением ее уносит назад, медленно
затягивает в какое-то болото", – поясняет гадалка. Кажетта уверена, что первый
муж Казановой занимался духовными практиками, и у него были совсем другие
интересы. "Духовные практики сами по себе не плохи, если у человека заложена
программа достатка и успеха. У ее любимого этого не было. Ему по жизни
совершенно ничего было не нужно, он абсолютно спокойно, без всякого интереса,
относился к увлечениям и стремлениям жены, чем буквально гасил в ней жизнь.
Если бы Сати осталась с ним, то приняла бы его программу на себя", – сказала
ясновидящая.
У пары были и хорошие
моменты, общие стремления, как например, путешествия. Но есть одно большое "но"…
"Сати привязана к дому, к родным и близким, она хотела простого семейного
счастья, а вот ее избранник был свободным как ветер. Он не ощущал привязанности
даже к жене", – увидела в картах Кажетта.
По мнению шаманки, муж
Сати отыграл свою программу в ее жизни и ушел. Но благодаря ему певица смогла
изменить свою жизнь. С ним она испытала новые эмоции. "Сати будет
счастлива. Период 2020-2021 годов для нее судьбоносный – я вижу рождение
ребенка. Всевышний сейчас подарил ей встречу с человеком для жизни. У них
полная гармония, взаимопонимание, любовь и счастье", – добавила она.