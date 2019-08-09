В Черкасской области Служба безопасности Украины задержала гражданина России. В СБУ утверждают, что, по их данным, он планировал диверсию на стратегически важном военном объекте — военном аэродроме. Задержанный заключен под стражу.

В Черкасской области Служба безопасности Украины задержала гражданина России. В СБУ утверждают, что, по их данным, он планировал диверсию на стратегически важном военном объекте — военном аэродроме, передает "Интерфакс".По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.В ходе обыска по месту жительства задержанного были изъяты три самодельных взрывных устройства, около 2 килограммов химических веществ, электродетонатор, а также заметки с химическими формулами, спецлитературу и схемы создания взрывчатки, сообщила пресс-служба СБУ.Там также утверждают, что у задержанного нашли материалы, которые свидетельствуют о том, что он собирал информацию об объекте диверсии.Задержанный заключен под стражу.