В Египте силы безопасности ликвидировали 17 террористов, причастных, по мнению правоохранительных органов, к взрыву в Каире 4 августа.

В Египте силы безопасности ликвидировали 17 террористов, причастных, по мнению правоохранительных органов, к взрыву в Каире 4 августа. Такие данные сообщает министерство внутренних дел страны.Как уточняется, ликвидированные боевики принадлежали к вооруженному крылу группировки Hasm, которая связана с "Братством мусульман", запрещенным в стране.4 августа вечером в центре Каира произошел взрыв в результате столкновения нескольких автомобилей, напоминает агентство "Интерфакс". В результате 20 человек погибли, 47 получили ранения различной степени тяжести. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал случившееся терактом.Расследование показало, что один из участвовавших в ДТП автомобилей был ранее угнан, в нем перевозилась взрывчатка. По данным следствия, в дальнейшем планировалось использовать автомашину для осуществления масштабного теракта.Представители МВД сообщили, что в процессе операций в Камре и городе Эль-Файюме к югу от столицы силам безопасности удалось найти членов ячейки Hasm и нейтрализовать 17 из них, в том числе брата террориста-смертника.