Накануне в Россию приехал один из самых известных режиссеров современности – Квентин Тарантино. Для страны это оказалось знаменательным событием, поэтому об этом гудят все отечественные СМИ.

Накануне в Россию приехал один из самых известных режиссеров современности – Квентин Тарантино. Для страны это оказалось знаменательным событием, поэтому об этом гудят все отечественные СМИ.В Сети появилось доказательство неожиданной встречи Ксении Собчак и приехавшего режиссера. Светская дива опубликовала в своем Instgram-аккаунте фото, на котором легенда современности обнимает ее. К слову, на лице у ведущей в этот момент сияет белоснежная улыбка.Материал дополняется