Накануне в Россию приехал один из самых известных режиссеров современности Квентин Тарантино. Для страны это оказалось знаменательным событием – о нем гудят все отечественные СМИ.

Накануне в Россию приехал один из самых известных режиссеров современности Квентин Тарантино. Для страны это оказалось знаменательным событием – о нем гудят все отечественные СМИ.В Сети появилось доказательство неожиданной встречи Ксении Собчак и приехавшего режиссера. Светская дива опубликовала в своем Instgram-аккаунте фото, на котором легенда современности обнимает ее. К слову, сама ведущая в этот момент буквально светится от счастья."Спелый и сочный Тарантино", – ласково подписала пост экс-супруга Виторгана.Конечно, такой кадр не мог остаться незамеченным. Он послужил очередным повод для активных обсуждений. Так, своим мнением на этот счет поделился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян.По его мнению, встреча Тарантино и Собчак оказалась совсем не случайной. "Наверняка готовится очередной выпуск "Осторожно, Собчак". И после интервью с Ларсом фон Триером очень органично смотрелась бы беседа Ксении Собчак с Квентином Тарантино. Тем более, что Квентин уже оказывается присматривает себе местечко после смерти в Кремле или рядом с ним", – высказался Манукян."А как известно, Собчак уж очень хочет попасть в Кремль. От "революционного" набега образца 2011-2012 годов до президентской кампании 2018 года", – отметил эксперт.Вадим также добавил, что считает, якобы у Тарантино на это мало шансов, а вот Собчак действительно стоит похоронить либо внутри, либо хотя бы рядом с красной стеной. "Тем более, что при жизни у нее очень мало шансов стать его обитательницей", – подытожил специалист.