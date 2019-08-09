Украинцы не могут смириться со строительством переправы через Керченский пролив. Ни дня не проходит, чтобы в СМИ Незалежной не появилась очередная сенсация про Крымский мост. На сей раз в Сети опубликовали странное сообщение о происходящем рядом с переправой.

Украинцы не могут смириться со строительством переправы через Керченский пролив. Ни дня не проходит, чтобы в СМИ Незалежной не появилась очередная "сенсация" про Крымский мост. На сей раз в Сети опубликовали странное сообщение о происходящем рядом с переправой.Удивление украинцев вызвало сканирование автомобилей наподъезде к Крымскому мосту. "Пользователи написали, что этосвидетельствует о том, что полуостров – абсолютно чужая для Россиитерритория", – утверждает интернет-издание "Обозреватель".Журналисты ссылаются на сообщение блогераRoksolanaToday&Крым25%. На своей странице в Twitter она выложила снимок, на котором перед въездом на Крымский мост сканируют машины.По ее словам, в Тамбове или Ростове-на-Дону автомобили несканируют. Из этого блогер сделала странный вывод: Крым – не Россия. "Влюбой момент могут хозяева вернуться и "спросить за серебряныеложечки", – написала она.Пользователи Сети, ранее проезжавшие по Крымскому мосту, написали в комментариях, что ни разу не проходили досмотр. "Видимо,выборочно по сводке проверяют. Ну так стратегический объект", – пояснилЮжный Гарик.Ранее блогер выкладывала на своей странице фотографиипустующего . По ее мнению, это доказывает, что по переправе никтоне ездит.Бредовыми заявлениями про Крымский мост отличаются не толькоблогеры, но и представители украинских силовых структур. Так, генерал-лейтенантВасилий Богдан ранее утверждал, что переправа "начала трещать пошвам". В доказательство он сослался на российского ученого Юрия Медовара,который на протяжении пяти лет пугает "неминуемым обрушением"Крымского моста.Пока украинцы бесятся, сооружение второй части переправыподходит к концу. Уже в этом году по поедут первые поезда. Онисвяжут крупнейшие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом,Ростовом-на-Дону.