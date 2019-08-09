Украинцы не могут смириться со строительством переправы через Керченский пролив. Ни дня не проходит, чтобы в СМИ Незалежной не появилась очередная сенсация про Крымский мост. На сей раз в Сети опубликовали странное сообщение о происходящем рядом с переправой.
Украинцы не могут смириться со строительством переправы через Керченский пролив. Ни дня не проходит, чтобы в СМИ Незалежной не появилась очередная "сенсация" про Крымский мост. На сей раз в Сети опубликовали странное сообщение о происходящем рядом с переправой.
Удивление украинцев вызвало сканирование автомобилей на
подъезде к Крымскому мосту. "Пользователи написали, что это
свидетельствует о том, что полуостров – абсолютно чужая для России
территория", – утверждает интернет-издание "Обозреватель".
Журналисты ссылаются на сообщение блогера
RoksolanaToday&Крым25%. На своей странице в Twitter она выложила снимок, на котором перед въездом на Крымский мост сканируют машины.
По ее словам, в Тамбове или Ростове-на-Дону автомобили не
сканируют. Из этого блогер сделала странный вывод: Крым – не Россия. "В
любой момент могут хозяева вернуться и "спросить за серебряные
ложечки", – написала она.
Пользователи Сети, ранее проезжавшие по Крымскому мосту, написали в комментариях, что ни разу не проходили досмотр. "Видимо,
выборочно по сводке проверяют. Ну так стратегический объект", – пояснил
Южный Гарик.
Ранее блогер выкладывала на своей странице фотографии
пустующего . По ее мнению, это доказывает, что по переправе никто
не ездит.
Бредовыми заявлениями про Крымский мост отличаются не только
блогеры, но и представители украинских силовых структур. Так, генерал-лейтенант
Василий Богдан ранее утверждал, что переправа "начала трещать по
швам". В доказательство он сослался на российского ученого Юрия Медовара,
который на протяжении пяти лет пугает "неминуемым обрушением"
Крымского моста.
Пока украинцы бесятся, сооружение второй части переправы
подходит к концу. Уже в этом году по поедут первые поезда. Они
свяжут крупнейшие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом,
Ростовом-на-Дону.