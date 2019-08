Российский сторожевой корабль Сметливый сопровождает эсминец ВМС США USS Porter, который зашел в Черное море. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной России.

Российский сторожевой корабль "Сметливый" сопровождает эсминец ВМС США USS Porter, который зашел в Черное море. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной России, пишет агентство ТАСС.Как уточняют ВМС Соединенных Штатов, это уже шестой заход американских военных кораблей в Черное море с начала 2019 года. Задача USS Porter, как и всех его предшественников, — укрепить стабильность в регионе и продемонстрировать поддержку союзникам США.BREAKING: #USSPorter #DDG78 started their transit into the #BlackSea. This marks the 6th time in 2019 that a #USNavy ship will be there. These deployments "...maintain the strong relationships that are necessary for regional stability." — VADM Franchettihttps://t.co/HGCTJGPkMS pic.twitter.com/KTn2O6MkIj— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 8 августа 2019 г.Напомним, этот американский эсминец относится к классу Arleigh Burke. Подобные корабли вооружены 96 универсальными пусковыми установками, в которых могут размещаться крылатые ракеты Tomahawk, противоракеты SM-2, противолодочные ракеты ASROC. Количество тех или иных боеприпасов зависит от миссии. Помимо этого, эсминцы несут торпедные аппараты, артиллерийскую установку и два многоцелевых вертолета. Всем этим арсеналом управляет боевая информационная система Aegis.USS Porter знаменит, прежде всего, тем, что в 2012 году он столкнулся с танкером Otowasan в Персидском заливе. Кроме того, в 2017 году этот боевой корабль обстреливал ракетами Tomahawk сирийскую авиабазу Эш-Шайрат.