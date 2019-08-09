Соединенные Штаты Америки нашли для Европы новую альтернативу Северному потоку - 2.

Соединенные Штаты Америки нашли для Европы новую альтернативу "Северному потоку - 2". Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.Авторы статьи отмечают, что уже довольно долго Вашингтон пытается бороться с реализацией российского энергетического проекта с помощью санкций и параллельно предлагает импорт сжиженного газа из США своим партнерам в Европейском союзе. Но в Европе понимают, что поставки сжиженного газа обойдутся дороже по сравнению с прокачкой газа по российскому трубопроводу.Теперь власти США планируют противопоставить "Северному потоку - 2" трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), передает РИА Новости.Реализация проекта проходила на министерской конференции в Афинах. В ней участвовали помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис и министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.Трубопровод будет проходить из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции. В статье отмечается, что при помощи этой альтернативы Соединенные Штаты смогут саботировать поставки российского газа и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье.Проект "Северный поток - 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод будет проходить через исключительные экономические зоны или территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Завершение проекта ожидается в конце текущего года.