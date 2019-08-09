Со слов потерпевшего стало известно, что из его номера в гостинице похищены денежные средства, личное имущество и документы...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Беговой совместно с коллегами из УВД по САО задержали приезжего по подозрению в краже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального ОМВД обратился 51-летний иностранный гражданин с заявлением о краже. Со слов потерпевшего стало известно, что из его номера в гостинице по 3-ей улице Ямского Поля похищены денежные средства, личное имущество и документы. Общий материальный ущерб составил около 691 тысячи рублей.В результате оперативно розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний приезжий. Полицейские установили, что злоумышленник нашёл утерянный ранее заявителем магнитный ключ от гостиничного номера. На брелоке также находилась бирка с полным адресом двери апартаментов. Воспользовавшись ключом, злоумышленник проник в номер гостиницы, откуда тайно похитил чужое имущество, после чего скрылся. Часть похищенного изъята.Следственным отделом ОМВД России по району Беговой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29