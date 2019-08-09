Подозреваемый доставлен в следственные органы.

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали второго подозреваемого в нападении на мужчину, произошедшем в парке около станции метро Солнцево.Как сообщалось ранее, полицейские задержали первого подозреваемого в жестоком нападении на мужчину, около станции метро Солнцево.В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение второго подозреваемого и задержали его на территории Нижегородской области. Им оказался 30-летний ранее судимый приезжий.В настоящий момент мужчина доставлен в следственные органы для уточнения всех обстоятельств и принятия процессуального решения.