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<a href="https://33live.ru/novosti/09-08-2019-spartak-opredelilsya-so-startovym-sostavom-na-match-ligi-evropy-s-tunom.html" target="_blank">Спартак определился со стартовым составом на матч Лиги Европы с Туном</a> - В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский Спартак на выезде сыграет со швейцарским Туном. Тренерский штаб красно-белых во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на предстоящее противостояние.