В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский Спартак на выезде сыграет со швейцарским Туном. Тренерский штаб красно-белых во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на предстоящее противостояние.
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде сыграет со швейцарским "Туном". Тренерский штаб "красно-белых" во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на предстоящее противостояние.
"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ананидзе, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.
Запасные: Ребров, Шюррле, Игнатов, Мельгарехо, Кутепов, Умяров, Ташаев.
"Тун": Февр, Хавенаар, Родригес, Гларнер, Йосс, Хефти, Штилльхарт, Джельми, Кастроман, Мунси, Рапп.