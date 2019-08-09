Услышав приговор, Александра Кабаева сумела сдержать захватившие ее эмоции. Однако потом она уже не могла их контролировать.

Услышав приговор, Александра Кабаева сумела сдержать захватившие ее эмоции. Однако потом она уже не могла их контролировать.Модель Александра Кабаева стала мамой меньше месяца назад. Она практически вела прямую трансляцию своих родов из Центра имени Кулакова, публикуя в Instagram видео и записи. Саша приехала в госпиталь вечером 16 июля. Несколькими часами ранее она узнала ужасную новость – ее мужа Александра Липового отправили за решетку на два года.Можно представить, с каким настроением Кабаева выписывалась из роддома. "Мои мечты что Папа забирает с роддома остались позади .. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – призналась Александра. Она вспомнила тот день, когда ее супругу вынесли приговор. "Когда я стояла со схватками, судья допрашивал меня, я смотрела на Сашу, а Саша на меня.. мы понимали оба что рожать я уеду одна. Когда выносили приговор я вышла из зала и услышала "2 года". Я молча зашла сказала что люблю и уехала.. все время ехала и плакала, хотя я была готова к этому, но от несправедливости мне хотелось убивать наверное.." – рассказала Кабаева.В итоге, выписка получилась очень трогательной: друзья хорошо подготовились и даже умудрились раздобыть поздравления Липового с рождением их сына. "Я родила и не думала что мои друзья и мой любимый муж смогли сделать такую выписку😭 Я была счастлива.. счастлива что они у меня есть! Выйдя увидела столько людей которые ждали нас с малышом, панды, машина а потом еще и голос Саши... спасибо вам!! Спасибо всем!! Вы у меня лучшие!❤️" – поблагодарила Александра Кабаева, опубликовав на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео с выписки.