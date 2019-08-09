Около тысячи сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева двигаются к Бишкеку. Также журналисты уточняют, полицейские не могут уехать из села Кой-Таш, где находится резиденция бывшего главы государства. Местные жители заблокировали дорогу, жгут покрышки и мешки с сеном.

Около тысячи сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева двигаются к Бишкеку. Также журналисты уточняют, полицейские не могут уехать из села Кой-Таш, где находится резиденция бывшего главы государства. Местные жители заблокировали дорогу, жгут покрышки и мешки с сеном, пишет агентство "Интерфакс".Ранее стало известно, что Алмазбек Атамбаев сдался правоохранительным органам. Его доставили в Бишкек. Операцию по задержанию политика проводили сотрудники МВД вместе с Государственным комитетом национальной безопасности Киргизии. Руководил действиями силовиков министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.Напомним, операция в селе Кой-Таш началась 7 августа и заняла почти сутки. Спецназ попытался пойти на штурм резиденции Атамбаева, однако охрана политика и его сторонники дали отпор сотрудникам ГКНБ и захватили шестерых бойцов. Также во время столкновения один спецназовец был убит, 52 человека получили травмы.