Из больниц выписывают первых пострадавших в страшном ДТП под Новороссийском. Состояние большинства опасений не вызывает, говорят медики. Кубанские врачи тщательно обследовали всех 44 пострадавших, 13 пациентов прооперировали.

Из больниц выписывают первых пострадавших в страшном ДТП под Новороссийском. Состояние большинства опасений не вызывает, говорят медики. Кубанские врачи тщательно обследовали всех 44 пострадавших, 13 пациентов прооперировали."Краем приняты все меры. Специалисты приехали из краевых клиник: 10 человек из детской краевой больницы, 10 из взрослой краевой больницы", — говорит заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская.В тяжелом состоянии пока остаются пятеро туристов. Их вертолетом санавиации отправляют в краевую больницу в Краснодар.Эта туристическая поездка обернулась трагедией. Автобус и внедорожник, оба полные пассажиров, опрокинулись в кювет с высоты в десяток метров.Авария произошла на трассе "Новороссийск — Керчь", на развязке в районе поселка Верхнебаканский. В автомобиле было четверо человек. Трое из них, женщина и двое детей, погибли. В автобусе — больше 40: пассажиры, водитель и экскурсовод оказались заблокированы в искореженном салоне."Женщина и дети кричали. Началась паника, но мы пытались всех успокоить", — вспоминает пострадавший Анатолий Журавлев.Анатолий Журавлев из Набережных Челнов. С девушкой на экскурсии по водопадам они провели весь день. ЧП в конце отпуска никто не ожидал. Обоим повезло: отделались не самыми серьезными травмами, готовятся к выписке."Автобус начал быстро снижать скорость, нас качнуло к соседним сиденьям, мы почувствовали удар и нас сразу унесло в обрыв", — рассказывает Анатолий.Дорожное покрытие было сухим. Пока есть несколько версий случившегося, и виновник аварии не определен."Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы", — заявила старший помощник руководителя СКР по Краснодарскому краю Элла Тюкова.Уже известно: в автомобиле были туристы из Челябинска. Сейчас проходит опознание троих погибших. А экскурсионный автобус принадлежит анапскому санаторию "Эллада". Вот только экскурсию проводил не он, а арендатор транспорта компания "Анапа-Тур". И туристов из санатория в автобусе не было. Следователи выясняют подробности случившегося, а также работу туроператора.