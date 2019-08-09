Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой имеют немалую популярность для своего юного возраста. У них даже есть личные странички в Instagram, где регулярно появляются различные фотографии и ролики из семейного архива.

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой имеют немалую популярность для своего юного возраста. У них даже есть личные странички в Instagram, где регулярно появляются различные фотографии и ролики из семейного архива.Так, накануне в Сети появилось забавное видео. На нем запечатлена семейная трапеза. Шоумен расхваливал сардины в консервной банке, в то время как его супруга скромно грызла морковь. Гарри усердно пыхтел над сосисками, пытаясь разрезать их ножом, но больше всех отличилась дочь Максима и Аллы Борисовны – Лиза.Во время записи ролика, любящий отец невзначай поинтересовался у нее, есть ли у нее какая-нибудь специальная диета. Малышка дала положительный ответ. Как сообщает , после этого Галкин уточнил, какая именно."Пряников", – моментально ответила юная леди.Максим, в свою очередь, отметил, что это неплохой выбор. "Хорошая диета. Русская такая. Как у нас детки питаются. Как в книжке написано", – пошутил глава семейства.Кроме того, Лиза добавила, что режим питания нарушать нельзя. Но это высказывание послужило поводом для критики со стороны ее брата Гарри."Невоспитанное выражение", – утверждает юный интеллектуал.Поклонники нашли этот ролик очень трогательным и забавным. "Одна сплошная милота!", – отметил пользователь Сети.