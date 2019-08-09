Несколько недель назад Ален Делон был госпитализирован с инсультом. Сейчас о его состоянии рассказал сын Энтони.

Несколько недель назад Ален Делон был госпитализирован с инсультом. Сейчас о его состоянии рассказал сын Энтони.По словам наследника, в настоящее время Ален Делон проходит реабилитацию в одной из клиник Швейцарии. Артист перенес операцию в парижской больнице Питье-Сальпетриер, где "в течение трех недель он находился в отделении интенсивной терапии". При этом сын отметил, что "все члены семьи находились у его постели" – брат и сестра Энтони, а также их мать Натали.По словам близкого родственника, состояние Алена Делона стабилизировалось. "Жизненные функции восстановлены, его состояние, по словам врачей, стабилизировалось. Он вернулся в Швейцарию и отдыхает там в спокойном режиме в одной из клиник. Моя сестра, которая сейчас живет в Швейцарии, следит за его восстановлением и держит нас в курсе его состояния", – цитирует Энтони Делона .Напомним, о срочной госпитализации Алена Делона стало известно еще в июне. Тогда сообщалось, что легендарного французского актера доставили в больницу в пригороде Нейи-сюр-Сен. Артист жаловался на сильные головные боли.Отметим, что в 2017 оду Ален Делон перенес операцию. О хирургическом вмешательстве рассказала его дочь Анушка. "Моему отцу сделали операцию в районе бедренной артерии. Это было запланировано. Прошло два или три года после того, как у него были проблемы с кровообращением в ноге, необходимо было пройти обследование", – объяснила дочь легендарного французского актера Алена Делона.