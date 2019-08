Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в диалоге с Ираном обойдутся без посредников, которые, как, к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон, посылают исламской республике противоречивые сигналы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в диалоге с Ираном обойдутся без посредников, которые, как, к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон, посылают исламской республике "противоречивые сигналы".Об этом глава Белого дома проинформировал мировую общественность на своей странице в Twitter, подчеркнув, что Иран, который испытывает серьезные финансовые трудности, хотел бы поговорить с США, но получает разноречивую информацию от представителей Запада.Iran is in serious financial trouble. They want desperately to talk to the U.S., but are given mixed signals from all of those purporting to represent us, including President Macron of France....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 августа 2019 г.Трамп сообщил, что верит в том, что Макроном движут добрые намерения, но никто его не уполномочил говорить за США, за которые могут вести диалог только сами Соединенные Штаты.