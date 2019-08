Президент США Дональд Трамп рассказал в своем Twitter о том, что в отставку уходит первый заместитель Национальной разведки Сью Гордон. Сью объявила, что покинет пост 15 августа, что совпадает с выходом на пенсию Дэна Коутса, — написал Трамп.

Президент США Дональд Трамп рассказал в своем Twitter о том, что в отставку уходит первый заместитель Национальной разведки Сью Гордон. "Сью объявила, что покинет пост 15 августа, что совпадает с выходом на пенсию Дэна Коутса", — написал Трамп. Коутс – нынешний директор Национальной разведки США."Сью Гордон — отличный профессионал с долгой и выдающейся карьерой, — отметил президент США. — За последние два года я познакомился со Сью и очень уважал ее".Sue Gordon is a great professional with a long and distinguished career. I have gotten to know Sue over the past 2 years and have developed great respect for her. Sue has announced she will be leaving on August 15, which....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019Также Трамп сообщил, что новый исполняющий обязанности главы Национальной разведки будет назван в ближайшее время. Ранее Трамп объявлял о своем решении выдвинуть на этот пост Джона Рэтклиффа — члена Палаты представителей от штата Техас.