В матче товарищеского турнира московское Динамо в Нижнем Новгороде обыграло минское Динамо со счетом 4:1. В составе москвичей три очка по системе гол+пас набрал Даниил Тарасов.

В матче товарищеского турнира московское "Динамо" в Нижнем Новгороде обыграло минское "Динамо" со счетом 4:1. В составе москвичей три очка по системе "гол+пас" набрал Даниил Тарасов.У победителей встречи дубль оформил Даниил Тарасов (34-я и 43-я минуты) и по разу отличились Юусо Хиетанен (39) и Егор Попов (59, пустые ворота), а у минчан единственную шайбу забросил Игорь Мартынов (38).Стоит отметить, что по две результативные передачи на свой счет записали Андре Петерссон и Вадим Шипачев, еще одну голевую передачу сделал автор дубля Тарасов.В следующем матче москвичи в субботу, 10 августа сыграют с узбекистанским "Хумо", а минчане в тот же день встретятся с нижегородским "Торпедо".