ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Дроздовой Надежды Никитичны, 27.07.1934 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Дроздовой Надежды Никитичны, 27.07.1934 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 01.11. 2006 года.Приметы: на вид 70 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, передние зубы отсутствуют.Одежда: брюки темного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29