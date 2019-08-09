Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО разыскивают пропавшего без вести Симонова Алексея Викторовича, 13.02.1978 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО разыскивают пропавшего без вести Симонова Алексея Викторовича, 13.02.1978 года рождения, местонахождение которого не известно с сентября 2014 года.Приметы: на вид 40-45лет, рост выше 175 см, худощавое телосложение, глаза светлые, волосы прямые, темные, короткие.Особые приметы: алкогольная эпилепсияУВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам(495) 965-14-01; (495) 965-22-48, и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73