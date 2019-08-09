В Дании начали выдавать ипотечные кредиты со ставкой 0%. Ипотеку при этом придется взять на 20 лет.

До этого один из крупнейших датских банков выдавал ипотеку со ставкой 0,5% на 30 лет. Банкиры также планировали начать выдачу жилищных кредитов на 10 лет с отрицательной ставкой, при которой заемщик будет получать проценты по кредиту от банка, пишет РБК.Такой низкий уровень ипотечных ставок может ускорить рост цен на жилье, отмечают аналитики.Ранее издание сообщало, что ипотеку с отрицательной ставкой начали выдавать и банки Швейцарии – льготные условия были доступны тем, кто брал большой кредит на короткий срок.