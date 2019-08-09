Единороссы не поддержали законопроект Министерства культуры России о запрете на пронос в кинозалы продуктов питания и напитков кроме тех, что куплены в кинотеатре. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта Культура малой родины Ольги Казаковой, необходимо широкое обсуждение этого вопроса с общественностью.

Единороссы не поддержали законопроект Министерства культуры России о запрете на пронос в кинозалы продуктов питания и напитков кроме тех, что куплены в кинотеатре. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "Культура малой родины" Ольги Казаковой, необходимо широкое обсуждение этого вопроса с общественностью.Разработанные в недрах Минкульта поправки парламентарий назвала не имеющими логического обоснования. Депутат уверена: законопроект учитывает исключительно интересы торговых точек, которые расположены в кинотеатрах.Ограничивать людей в выборе еды и напитков неправильно, подчеркнула Казакова. Она отметила, что кинотеатры посещают самые разные люди и все они имеют право употреблять те продукты, которые считают нужными.По словам Казаковой, детям и людям с ограниченными возможностями может быть вредно употреблять ту пищу, которая продается в кинотеатрах. "Более того, ограничены в выборе окажутся и те, кто просто придерживается принципов здорового питания", – сказала партиец.Кроме того, уверена депутат, инициатива Минкульта приведет к значительному росту стоимости похода в кино, ведь цена продукции в кинотеатрах гораздо выше, чем в розничных сетях. В результате позволить себе сходить в кинотеатры смогут меньше людей, а для многодетных и малообеспеченных семей этот вид отдыха станет недоступен, подчеркнула законодатель."Мы считаем, что общественные обсуждения данного вопроса просто необходимы, и будем защищать интересы зрителей", – заключила Казакова.Ранее СМИ сообщили, что в Минкульте разработали законопроект о правилах работы и посещения кинотеатров. Планируется запретить пронос в кинотеатры собственной еды и напитков.