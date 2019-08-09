Злоумышленник был установлен сотрудниками полиции менее, чем через час после совершенного преступления.

7 августа в ОМВД России по Камешковскому району поступило сообщение о пропаже автомобиля, принадлежащего 33-летнему местному жителю.Сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия к одному из дошкольных учреждений районного центра, владелец авто пояснил, что га время оставил заведенное транспортное средство у детского сада. Вернувшись, автомобиль не обнаружил.Незамедлительно информация с приметами автомобиля была передана всем наружным нарядам полиции.Менее, чем через час сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району, находившиеся на маршруте патрулирования, остановили похищенный автомобиль, за рулем которого находился 42-летний местный житель.В ходе дальнейшего разбирательства подозреваемый пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, чтобы покататься.Отделом дознания ОМВД России по Камешковскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).