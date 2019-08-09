Злоумышленник был установлен сотрудниками полиции менее, чем через час после совершенного преступления.
7 августа в ОМВД России по Камешковскому району поступило сообщение о пропаже автомобиля, принадлежащего 33-летнему местному жителю.
Сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия к одному из дошкольных учреждений районного центра, владелец авто пояснил, что га время оставил заведенное транспортное средство у детского сада. Вернувшись, автомобиль не обнаружил.
Незамедлительно информация с приметами автомобиля была передана всем наружным нарядам полиции.
Менее, чем через час сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району, находившиеся на маршруте патрулирования, остановили похищенный автомобиль, за рулем которого находился 42-летний местный житель.
В ходе дальнейшего разбирательства подозреваемый пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, чтобы покататься.
Отделом дознания ОМВД России по Камешковскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).