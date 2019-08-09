В Китае в связи с приближением к восточному побережью страны супертайфуна Лекима объявлен наивысший красный уровень опасности.

В Китае в связи с приближением к восточному побережью страны супертайфуна "Лекима" объявлен наивысший красный уровень опасности. Об этом сообщает Центральная метеорологическая служба Китая."Лекима" стал девятым циклоном, образовавшимся в Тихом океане в этом сезоне. Он движется со скоростью около 20 километров в час в северо-западном направлении. Сейчас скорость ветра в его центральной части составляет 216 километров в час. По прогнозам синоптиков, к утру 10 августа супертайфун достигнет восточной китайской провинции Чжэцзян, а также ударит по побережью в районе между уездами Цаннань и Сяншань.Судя по траектории движения, циклон накроет и Шанхай. 10 августа в некоторых регионах города ожидаются порывы ветра до 162 километров в час.Местные власти принимают необходимые меры с целью минимизировать потенциальный ущерб от удара стихии. Судам, находящимся в море, рекомендовано укрыться в портах. Паромная переправа на острова Шэнсы приостановила работу. В районах, где ожидается тайфун, проводят работы по укреплению шатких конструкций. Также рекомендуется не проводить мероприятия на открытом воздухе, передает ТАСС.В связи с тайфуном "Лекима" авиакомпании Японии, в том числе Japan Transocean Air и All Nippon Airways, отменили более 60 рейсов между южными островами, Мияко, Окинава и Исигаки в пятницу, 9 августа. Об этом сообщает телеканал NHK.В регионе приостановлено паромное сообщение. Ночью мощные порывы ветра повредили линии электропередачи, в результате чего без электричества остались 15 тысяч домов, в основном на острове Мияко. По данным местных властей, в городах Гинован и Наха на Окинаве пострадали четыре человека.