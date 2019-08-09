Мероприятие прошло в рамках акции «Каникулы с общественным советом».

В рамках акции «Каникулы с общественным советом» представитеди общественного совета при ОМВД России по Кольчугинскому району совместно с сотрудниками полиции посетили детский оздоровительный лагерь «Дубки». Полицейские и общественники встретились с подростками, чтобы напомнить о важных правилах личной безопасности.Открывая встречу, инспекторы ОГИБДД задали ребятам несколько простых вопросов о Правилах дорожного движения. Большинство ребят отвечали быстро и без ошибок, чем порадовали гостей. В ходе беседы особое внимание было уделено правилам грамотного управления двухколесным транспортом. Дополняя выступление дорожных полицейских, общественники напомнили о важности использования пассивных средств защиты.Инспектор по делам несовершеннолетних в своем выступлении рассказала о нормах законодательства, в соответствии с которыми подростки могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. Общественники, в свою очередь, добавили, что правила комендантского часа предусмотрены для безопасности несовершеннолетних и нарушать их не стоит.Приятным дополнением встречи стала демонстрация полицейскими оснащения патрульного автомобиля. Ребята узнали, как приводятся в действие специальные технические устройства для подачи звуковых и световых сигналов, а также о том, в каких случаях они применяются.В ходе беседы ребята задавали инспекторам и общественникам вопросы и получали на них развернутые ответы.