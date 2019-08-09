Ущерб от повреждения имущества и хищения товара составил около 20 тысяч рублей

Ущерб от повреждения имущества и хищения товара составил около 20 тысяч рублейДвух жителей одного из сел Муромского района подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Сообщение о незаконном проникновении в магазин поступило в дежурную часть полиции утром 31 июля.Правоохранители, прибывшие на место происшествия выяснили, что неизвестные, взломав дверь, проникли в помещение торговой точки, откуда украли 7 бутылок со спиртным различных марок.Ущерб от повреждения имущества и хищения товара составил около 20 тысяч рублей.Подозреваемых, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, задержали в доме у одного из мужчин.Они во всем признались, пояснив, что накануне вечером собрались приобрести спиртное, однако, магазин оказался закрыт. Используя топор и монтировку, злоумышленники взломали дверь и забрали желаемое.Расследование уголовного дела продолжается.