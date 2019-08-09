Первая в России встреча с сельдяным королем произошла в Приморье. Жители нашли 5 августа на побережье бухте в Паллада обитающую на глубинах до километра морскую полуглубоководную ремень-рыбу или ремнетела. Все это названия для рыбы, встречающейся в косяках сельди в умеренно теплых водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов.

Первая в России встреча с сельдяным королем произошла в Приморье. Жители нашли 5 августа на побережье бухте в Паллада обитающую на глубинах до километра морскую полуглубоководную ремень-рыбу или ремнетела. Все это названия для рыбы, встречающейся в косяках сельди в умеренно теплых водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов.Название рыбе дали норвежские моряки, усмотревшие из лучей спинного плавника на ее голове "корону", поясняют "Вести Приморье". В России ремень-рыбу ранее не встречали. Это одна из самых длинных костных рыб. Длина отдельных экземпляров достигает 11 метров. Тело гидробионтов имеет форму ремня, что и дало ему название. При длине 3,5 метра ширина туловища может составлять только 5 сантиметров. Рыба питается планктоном и мелкой рыбешкой.Сфотографировать рыбу удалось Антонине Тунык. Она призналась, что посчитала рыбу со страшными усами ядовитой. Рыба блестит в воде как зеркало. А глаза – как у дикого зверя, пояснила женщина. Плывущая рыба похожа на чудовище, отметила Тунык. Ремень-рыбу в итоге отпустили обратно в море.В феврале 2019 года нескольких сельдяных королей заметили у берегов японской префектуры Тояма. Есть легенда, что появление ремнетела предвещает землетрясение и цунами.В российских водах этот вид рыбы не зарегистрирован, подтвердил ихтиолог, доктор биологических наук Дальневосточного отделения РАН Владимир Раков. По его словам, специалисты готовы с радостью за ремнетелом ехать хоть на край света.Уникальность находки позволит во все справочники добавить сельдяного короля как новый для российской фауны вид. Что касается связи между появлением рыбы и цунами, то ученый в это не верит."Находка была у берегов Японии накануне цунами и землетрясения, но это больше совпадение", — подчеркнул Владимир Раков.Сельдяного короля длиной 3,5 метра в районе косы Назимова в Хасанском районе голыми руками поймал Владимир Тарасов. Фото чудо-рыбы многих удивило, а некоторых напугало.