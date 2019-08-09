Врачи Боткинской больницы провели сложнейшую операцию по удалению раковых опухолей. Крайне редкий случай, когда новообразования сразу в двух разных органах - в почке и печени. Операцию выполнили через небольшие проколы с помощью современного робота Da Vinci. У пациента не осталось даже шрамов.

Врачи Боткинской больницы провели сложнейшую операцию по удалению раковых опухолей. Крайне редкий случай, когда новообразования сразу в двух разных органах — в почке и печени. Операцию выполнили через небольшие проколы с помощью современного робота Da Vinci. У пациента не осталось даже шрамов.Прошел уже месяц, а его родственники до сих пор удивляются, как такое возможно: сложнейшую операцию, а, вернее, две сразу Тенгизу провел робот со звучным именем Da Vinci.Редкая клиническая ситуация: пациенту диагностировали сразу две злокачественные опухоли — в почке и печени. Решение надо было принимать срочно. Консилиум собрали в Боткинской больнице. Опухоли решили оперировать одновременно с помощью робота-хирурга — это уникальная редкая технология."С применением комплекса Da Vinci и на разных органах это было выполнено в нашей больнице впервые. Как будто он участвует в какой-то виртуальной игре, а на самом деле идет сложнейшая работа", — говорит Дмитрий Греков, заместитель главного врача по онкологии, врач-хирург ГКБ имени С.П. Боткина.Золотые руки робота, который весит полтонны. Операция проходит на расстоянии: врач смотрит в монитор и дает машине команды. Действия роботизированных консолей предельно точны. Хирург находится у пульта управления, а операция выполняется при помощи четырех рук робота. Одна держит камеру и передает изображение на монитор врача, две другие непосредственно оперируют, а последняя — ассистирует им. Врачи лишь подают в руки робота хирургические инструменты и контролируют его действия.В случае с Тенгизом операция длилась почти 12 часов. Сначала к работе приступили урологи — пациенту провели резекцию почки. Затем другая бригада хирургов удалила опухоль в печени. Уникальность была в редком сочетании двух заболеваний и, соответственно, в абсолютно авторском подходе к лечению. Теперь пациент с надеждой строит планы на будущее: сходить на рыбалку, увидеть близких. Онкологические очаги удалены."Спасибо им всем, всей Боткинской больнице. Врачи дали шанс дальше воспитывать внука", — благодарит Тенгиз Казанба.В России всего 27 роботов Dа Vinci — в Москве, Петербурге, Ханты-Мансийске, Уфе, Тюмени. В Боткинской больнице такой аппарат появился в 2014 году, благодаря городской программе развития хирургии."Мы не ожидали таких результатов: операции более точные, пациенты быстрее восстанавливаются, травма минимальная. Во всех смыслах наша жизнь изменилась", — рассказывает Андрей Богданов, врач-уролог ГКБ имени С.П. Боткина.Рабочий график робота насыщенный — с 7 утра до 23 часов вечера. С помощью системы можно проводить операции практически на всех органах вплоть до головного мозга. В Боткинской больнице уже прооперировали 1,5 тысячи людей, делают по 300 операций год. В 2019 году планируют еще больше. Робот вынослив, трудолюбив и послушен — спасть жизни не устает никогда.