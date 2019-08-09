В тульских Комарках найдены большие залежи битума. К месту выхода нефтепродуктов на поверхность ограничен доступ, начаты земляные работы. На первом этапе предполагается собрать загрязненную битумом почву, заявила пресс-служба Тульской обладминистрации. Отходы утилизируют на одном из тульских полигонов.

В тульских Комарках найдены большие залежи битума. К месту выхода нефтепродуктов на поверхность ограничен доступ, начаты земляные работы. На первом этапе предполагается собрать загрязненную битумом почву, заявила пресс-служба Тульской обладминистрации. Отходы утилизируют на одном из тульских полигонов.Геофизики определят границы зараженной территории. Работы по очистке будут продолжаться до тех пор, пока битум не перестанет выходить на поверхность, сообщает "Интерфакс". Экологи уже взяли пробы из соседнего пруда. На втором этапе вывезенная почва будет замещена плодородным грунтом.Отходы битума относят к четвертому классу опасности, они не угрожают природе, подчеркивает замминистра природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилл Сорокин.В Комарках построена новая канализационно-насосная станция Тулы. Она расположена недалеко от участка, где битум загрязнил грунт. Герметичность колодцев проверили специалисты, нарушений не выявлено. Насосная станция работает в штатном режиме.Информация о наличии под землей резервуара с нефтепродуктами пока не подтвердилась. Правоохранительные и надзорные органы проверяют информацию о возможном несанкционированном захоронении нефтепродуктов на этом участке.