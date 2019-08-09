В Выборге завершился кинофестиваль Окно в Европу. Главный приз получила комедийная драма Смерть нам к лицу, полностью снятая на смартфон.

В Выборге завершился кинофестиваль "Окно в Европу". Главный приз получила комедийная драма "Смерть нам к лицу", полностью снятая на смартфон. Это история о семейной паре, в дом которой пришла беда, но люди не отчаялись.Лучшей анимационной работой стала "Лола живая картошка" — мультфильм про взросление и расставание с детскими фантазиями. В международном конкурсе копродукции, то есть работ совместного производства, победила российско-американская лента "Хроники ртути" про жителей заброшенного шахтерского городка. Еще один значимый приз — в конкурсе "Выборгский счет" — достался фильму "Как новый". Это комедия о старике, который теряет память, но обретает новые способности.Кинофестиваль проходил со 2 августа, напоминает телеканал "Россия 24". Он был посвящен 90-летию со дня рождения Ролана Быкова.