В национальном парке ЮАР львы освоили новую тактику охоты. Они укрываются за машинами туристов и, когда видят жертву, неожиданно ее атакуют.

В национальном парке ЮАР львы освоили новую тактику охоты. Они укрываются за машинами туристов и, когда видят жертву, неожиданно ее атакуют. Животные из-за шума моторов и запахов выхлопных газов часто не чувствуют хищников, поэтому становятся легкой добычей.Согласно наблюдениям ученых, "современной" тактикой охоты пользуется уже большинство львов в заповеднике, передает телеканал "Россия 24".