Потерпевший сообщил, что в ходе проведения инвентаризации магазина он обнаружил пропажу мобильных телефонов на сумму свыше 2 миллионов рублей...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району г. Москвы задержан подозреваемый в краже имущества и денежных средств из организации.В полицию с заявлением о краже обратился представитель одной из столичных компаний по предоставлению населению услуг связи. Мужчина рассказал, что в ходе проведения инвентаризации он обнаружил пропажу имущества организации на сумму свыше 2 миллионов рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на территории столицы был задержан 24-летний приезжий мужчина.Установлено, что молодой человек являлся работником в одном из магазинов сети данной компании на Профсоюзной улице. Используя служебное положение, из подсобного помещения он украл мобильные телефоны и денежные средства в размере 100 тысяч рублей, после чего скрылся с места совершения противоправного деяния.Похищенную технику злоумышленник сбыл неустановленным лицам по заниженной стоимости, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следователем ОМВД России по Обручевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56