В Забайкалье постановлением губернатора Забайкальского края с 9 августа введен режим ЧС из-за засухи. Об этом говорится на сайте правительства региона. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

В Забайкалье постановлением губернатора Забайкальского края с 9 августа введен режим ЧС из-за засухи. Об этом говорится на сайте правительства региона. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.В сообщении отмечается, что органам местного самоуправления предстоит обследовать сенокосные угодья и посевы, чтобы оценить размеры компенсации ущерба. При необходимости — организовать выезд мобильных бригад за пределы районов для заготовки кормов, передает телеканал "Россия 24".