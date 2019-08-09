В московском районе Бирюлево Западное совершено нападение на депутата Госдумы Бориса Чернышова. Инцидент произошел во время встречи парламентария с избирателями.

В московском районе Бирюлево Западное совершено нападение на депутата Госдумы Бориса Чернышова. Инцидент произошел во время встречи парламентария с избирателями. Молодые люди пытались отнять у Чернышова депутатское удостоверение, передает РИА Новости.Депутат сам рассказал о нападении, произошедшем у пруда. Он сообщил, что к его волонтерам, собиравшим обращения граждан, подошла группа из 10-15 человек. Они стали приставать к одной из работниц штаба и толкать помощника депутата. Чернышов призвал молодых людей успокоиться, однако они вели себя агрессивно, хотели вырвать из его рук депутатское удостоверение.Местные жители и ранее жаловались на подобные стычки, которые происходят у пруда, где гуляют женщины и дети. Молодые люди 18-20 лет часто проявляют агрессию. Нападение на депутата не было спланированным. Сам он отнесся к произошедшему с долей юмора, отметив, что побывал "ближе к народу". "Куда ж еще ближе теперь", — отметил он.Чернышов написал заявление и полицию и выразил надежду, что будут приняты необходимые меры.