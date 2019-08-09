За несколько месяцев до кончины фешен-директор Алла Вербер
получила мистический знак. Зловещее предзнаменование видела не только светская
львица. Свидетелем загадочного события был шоумен Андрей Малахов.
За несколько месяцев до кончины фешен-директор Алла Вербер
получила мистический знак. Зловещее предзнаменование видела не только светская
львица. Свидетелем загадочного события был шоумен Андрей Малахов.
Телеведущий рассказал, что в апреле 2019 года он вместе с
женой Натальей Шкулевой гостил в роскошных апартаментах Аллы Вербер. Тогда, по
словам шоумена, в квартире директора московского универмага произошло нечто
необъяснимое.
"Она делала ужин у себя дома, и мы с супругой пришли очень
поздно, когда большая часть гостей разошлась. В гостях был еще Иосиф Пригожин
с Валерией, Игорь Крутой. Через несколько минут после нашего прихода огромное
старинное зеркало, которое висело у нее в прихожей, рухнуло и разбилось на
мелкие кусочки. Была неловкая пауза. Алла пошутила, что это к счастью, и все
это время все думали, что действительно это зеркало разбилось к счастью", -
поведал Андрей Малахов в эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
Напомним,умерла 6 августа, ей был всего 61 год.
Светская львица скончалась от инфаркта. Также известно, что последние пять лет
она боролась с онкологией. За несколько дней до смерти Вербер присутствовала на
праздновании дня рождения продюсера и музыканта Игоря Крутого. По словам гостей
вечера, не жаловалась на здоровье и пребывала в отличном расположении
духа.