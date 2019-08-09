За несколько месяцев до кончины фешен-директор Алла Вербер получила мистический знак. Зловещее предзнаменование видела не только светская львица. Свидетелем загадочного события был шоумен Андрей Малахов.

За несколько месяцев до кончины фешен-директор Алла Верберполучила мистический знак. Зловещее предзнаменование видела не только светскаяльвица. Свидетелем загадочного события был шоумен Андрей Малахов.Телеведущий рассказал, что в апреле 2019 года он вместе сженой Натальей Шкулевой гостил в роскошных апартаментах Аллы Вербер. Тогда, пословам шоумена, в квартире директора московского универмага произошло нечтонеобъяснимое."Она делала ужин у себя дома, и мы с супругой пришли оченьпоздно, когда большая часть гостей разошлась. В гостях был еще Иосиф Пригожинс Валерией, Игорь Крутой. Через несколько минут после нашего прихода огромноестаринное зеркало, которое висело у нее в прихожей, рухнуло и разбилось намелкие кусочки. Была неловкая пауза. Алла пошутила, что это к счастью, и всеэто время все думали, что действительно это зеркало разбилось к счастью", -поведал Андрей Малахов в эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".Напомним,умерла 6 августа, ей был всего 61 год.Светская львица скончалась от инфаркта. Также известно, что последние пять летона боролась с онкологией. За несколько дней до смерти Вербер присутствовала напраздновании дня рождения продюсера и музыканта Игоря Крутого. По словам гостейвечера, не жаловалась на здоровье и пребывала в отличном расположениидуха.