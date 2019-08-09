Бывший президент Украины Петр Порошенко влип в серьезные неприятности. Против него началось расследование о захвате власти в 2016 году. В скором времени экс-лидер Незалежной и его соратники – спикер Верховной рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман – может быть помещены за решетку.
Бывший президент Украины Петр Порошенко влип в серьезные неприятности. Против него началось расследование о захвате власти в 2016 году. В скором времени экс-лидер Незалежной и его соратники – спикер Верховной рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман – может быть помещены за решетку.
Следователей Государственного бюро расследований
заинтересовал вопрос, являлась ли парламентским большинством коалиция,
сформированная в 2016 году в Верховной раде. В ее составе могло быть менее 226
депутатов, что делает назначение премьером Гройсмана и формирование его
правительства незаконным, сообщает "Независимая газета" в статье
"Порошенко, Парубию и Гройсману грозит тюрьма".
Отмечается, что расследование активизировалось после
парламентских выборов в конце июля. Авторы статьи полагают, что проведение
досрочного голосование стало подтверждением, что в прежнем составе Рады не было
коалиции.
Один из главных вопросов – ответит ли и его
соратники перед законом. Против бывшего президента и его окружения возбуждено
13 уголовных дел. В колонке для издания "Главред" политолог Андрей
Головачев озвучил опасения, что экс-лидера Незалежной не тронут, поскольку это
нанесет удар по авторитету западных стран, которые поддерживали его на
протяжении пяти лет.
Сам эксперт относится к такой точке зрения скептически. По
его мнению, если нынешние украинские власти решат устроить суд над Порошенко,
то в США и ЕС вступаться за бывшего президента не будут. Он напомнил, что Запад неоднократно отрекался от своих марионеток, если они сильно проворовались.
Ранее сообщалось, что и его семья вылетели с
Украины в неизвестном направлении. Предполагалось, что бывший президент
навсегда покинул страну. Однако в ночь на 7 августа политик вернулся обратно.