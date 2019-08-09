Бывший президент Украины Петр Порошенко влип в серьезные неприятности. Против него началось расследование о захвате власти в 2016 году. В скором времени экс-лидер Незалежной и его соратники – спикер Верховной рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман – может быть помещены за решетку.

Бывший президент Украины Петр Порошенко влип в серьезные неприятности. Против него началось расследование о захвате власти в 2016 году. В скором времени экс-лидер Незалежной и его соратники – спикер Верховной рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман – может быть помещены за решетку.Следователей Государственного бюро расследованийзаинтересовал вопрос, являлась ли парламентским большинством коалиция,сформированная в 2016 году в Верховной раде. В ее составе могло быть менее 226депутатов, что делает назначение премьером Гройсмана и формирование егоправительства незаконным, сообщает "Независимая газета" в статье"Порошенко, Парубию и Гройсману грозит тюрьма".Отмечается, что расследование активизировалось послепарламентских выборов в конце июля. Авторы статьи полагают, что проведениедосрочного голосование стало подтверждением, что в прежнем составе Рады не былокоалиции.Один из главных вопросов – ответит ли и егосоратники перед законом. Против бывшего президента и его окружения возбуждено13 уголовных дел. В колонке для издания "Главред" политолог АндрейГоловачев озвучил опасения, что экс-лидера Незалежной не тронут, поскольку этонанесет удар по авторитету западных стран, которые поддерживали его напротяжении пяти лет.Сам эксперт относится к такой точке зрения скептически. Поего мнению, если нынешние украинские власти решат устроить суд над Порошенко,то в США и ЕС вступаться за бывшего президента не будут. Он напомнил, что Запад неоднократно отрекался от своих марионеток, если они сильно проворовались.Ранее сообщалось, что и его семья вылетели сУкраины в неизвестном направлении. Предполагалось, что бывший президентнавсегда покинул страну. Однако в ночь на 7 августа политик вернулся обратно.