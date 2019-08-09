Женщина была готова пойти на преступление на почве ревности

Женщина была готова пойти на преступление на почве ревностиЖительницу соседнего региона подозревают в покушении на заказное убийство жительницы Гусь-Хрустального района.Полицейскими получили информацию о том, что подозреваемая, проживающая в своем загородном доме в одном из поселков Гусь-Хрустального района, на почве ревности собирается организовать убийство новой избранницы своего бывшего возлюбленного.Чтобы предотвратить преступление, полицейские разработали комплекс специальных мероприятий, в рамках которого в роли исполнителя заказа на убийство выступил один из оперативников.В момент встречи с женщины, в качестве доказательства исполнения заказа, ей продемонстрировали фотографии якобы убитой жертвы. После передачи «исполнителю» вознаграждения в сумме 180 тысяч рублей фигурантку задержали.В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.