Торги не состоялись из-за жалобы ООО «Спецтранс»

Торги не состоялись из-за жалобы ООО «Спецтранс»Процедура вскрытия конвертов на выбор регионального оператора по работе с мусором в администрации Владимирской области в очередной раз не состоялась, сообщает пресс-служба областной администрации.Речь идет о зоне № 1, в которую входят Кольчугинский, Юрьев-Польский, Александровский, Собинский, Киржачский и Петушинский районы. От ООО «Спецтранс» (Владимир) в ФАС поступила жалоба на организатора торгов — департамент природопользования и охраны окружающей среды. По закону в этом случае торги необходимо приостановить до рассмотрения жалобы по существу.Согласно жалобе, в конкурсной документации «отсутствует ссылка на доступный бесплатный источник опубликования регпрограммы в области обращения с отходами», что не помешало организации подать заявку на участие в аналогичном конкурсе по выбору регоператора для зоны №3, который уже состоялся. В департаменте считают, что компания «ставит свои бизнес-интересы выше интересов населения области» и «тормозит реформу в регионе».«Администрация области считает подобные действия недопустимыми, — говорится в сообщении пресс-службы. — Прорабатывается вариант обращения в прокуратуру по факту преднамеренного саботажа выполнения федерального законодательства».