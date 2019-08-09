На Кубани задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса Hyundai санатория Эллада. Автобус попал в ДТП: водитель превысил скорость на трассе под Новороссийском и не уступил дорогу Volkswagen Touareg. Автобус столкнулся с внедорожником и опрокинулся в кювет и сорвался с обрыва. В аварии погибли женщина и двое детей.

На Кубани задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса Hyundai санатория "Эллада". Автобус попал в ДТП: водитель превысил скорость на трассе под Новороссийском и не уступил дорогу Volkswagen Touareg. Автобус столкнулся с внедорожником и опрокинулся вместе с ним в кювет. Оба транспортных средства упали с обрыва. В аварии погибли женщина и двое детей.В больницы после ДТП попали 44 человека, напоминает ТАСС. Водители транспортных средств были трезвы. Но водитель автобуса в районе поселка Верхнебаканского даже не тормозил перед поворотом.