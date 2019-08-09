Автокатастрофа в Бузулукском районе Оренбургской области вечером 8 августа унесла жизни трех человек, еще один пострадал.

Автокатастрофа в Бузулукском районе Оренбургской области вечером 8 августа унесла жизни трех человек, еще один пострадал.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в региональном управлении МВД.Сообщается, что трагедия на федеральной трассе М5 "Урал" произошла после того, как водитель автомобиля "Cherry" не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. В итоге водитель и двое его пассажиров погибли на месте, четвертый пострадавший – ребенок – был доставлен в больницу.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливая все обстоятельства случившегося.