Телеведущая опровергла слова Тимати. По словам Алены
Водонаевой, заявления рэп-исполнителя о том, что его песню заслушали до дыр в
США, неправдивы.
Телеведущая опровергла слова Тимати. По словам Алены
Водонаевой, заявления рэп-исполнителя о том, что его песню заслушали до дыр в
США, неправдивы.
Сегодня артист похвастался журналистам, что в Лос-Анджелесе
его треки пользуются популярностью. Мол, местные ценители рэпа заучили его
композиции наизусть.
"5 утра в Лос-Анджелесе. Я только что закончил студийную
сессию, где показал своим черным пацанам трек Vladimir Putin, на что они
сказали, что уже слышали этот трек, и им кто-то его уже показывал. Я реально
рад, что американские граждане поддерживают политику нашего президента. И очень
круто, что такие прикольные треки делают не только русские, но уже и черные
ребята", – сообщил рэпер Тимати. После артист добавил, что строчку из его песни:
"I go hard like Vladimir Putin" поет весь Лос-Анджелес.
, которой посчастливилось увидеть видео
основателя Black Star, в Stories своего Instagram его слова
опровергла. "Не знаю,
зачем меня отметили на этом видео, но скажу. Американским гражданам фиолетово,
Тимур. И весь Лос-Анджелес не поет это. Он поет Карди Би, Джастина и многих
других", – высмеяла звезду телеведущая.
Отметим, что частый гость в Лос-Анджелесе. Звезда
считает этот город чуть ли не своим вторым домом. В конце
июля теледива отправилась туда вместе с сыном Богданом и провела там целый
месяц.