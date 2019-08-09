Телеведущая опровергла слова Тимати. По словам Алены Водонаевой, заявления рэп-исполнителя о том, что его песню заслушали до дыр в США, неправдивы.

Телеведущая опровергла слова Тимати. По словам АленыВодонаевой, заявления рэп-исполнителя о том, что его песню заслушали до дыр вСША, неправдивы.Сегодня артист похвастался журналистам, что в Лос-Анджелесеего треки пользуются популярностью. Мол, местные ценители рэпа заучили егокомпозиции наизусть."5 утра в Лос-Анджелесе. Я только что закончил студийнуюсессию, где показал своим черным пацанам трек Vladimir Putin, на что онисказали, что уже слышали этот трек, и им кто-то его уже показывал. Я реальнорад, что американские граждане поддерживают политику нашего президента. И оченькруто, что такие прикольные треки делают не только русские, но уже и черныеребята", – сообщил рэпер Тимати. После артист добавил, что строчку из его песни:"I go hard like Vladimir Putin" поет весь Лос-Анджелес., которой посчастливилось увидеть видеооснователя Black Star, в Stories своего Instagram его словаопровергла. "Не знаю,зачем меня отметили на этом видео, но скажу. Американским гражданам фиолетово,Тимур. И весь Лос-Анджелес не поет это. Он поет Карди Би, Джастина и многихдругих", – высмеяла звезду телеведущая.Отметим, что частый гость в Лос-Анджелесе. Звездасчитает этот город чуть ли не своим вторым домом. В концеиюля теледива отправилась туда вместе с сыном Богданом и провела там целыймесяц.