Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудит с главой комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым инициативу о расследовании зарубежного вмешательства в российские выборы. Встреча состоится в понедельник, 12 августа. С инициативой провести расследование ранее выступили руководители думских фракций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудит с главой комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым инициативу о расследовании зарубежного вмешательства в российские выборы. Встреча состоится в понедельник, 12 августа. С инициативой провести расследование ранее выступили руководители думских фракций."Планируем в понедельник провести совещание с Василием Пискаревым, чтобы обсудить предложение руководителей фракций о расследовании попыток иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны", – сказал председатель нижней палаты журналистам.Кроме того, законодатели обсудят дату заседания Совета Госдумы по соответствующему вопросу. Он может состояться 19 августа, уточнил Володин.Расследование о попытках вмешательства в российские выборы инициировал глава "Справедливой России" Сергей Миронов. Предложение лидера эсеров поддержали в ЛДПР.В свою очередь руководитель фракции Компартии Геннадий Зюганов выступил с инициативой провести 19 августа заседание Совета Госдумы для обсуждения вопроса.Ранее в российском МИД обвинили страны Запада во вмешательстве во внутренние дела России. На сайте американского посольства был опубликован подробный маршрут несогласованного шествия оппозиции 3 августа.