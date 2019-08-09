Шоумен не хотел отвечать на неудобные вопросы, поэтому
устроил скандал на пресс-конференции. По просьбе Бари Алибасова охранники вытолкали
за дверь известную журналистку Мариану Саид Шах.
Шоумен не хотел отвечать на неудобные вопросы, поэтому
устроил скандал на пресс-конференции. По просьбе Бари Алибасова охранники вытолкали
за дверь известную журналистку Мариану Саид Шах.
Эта встреча музыкального продюсера с прессой не задалась с
самого начала. Бари Алибасов опоздал на двадцать пять минут, поэтому утомленные
ожиданием журналисты предпочли не тратить время, и сразу перешли к каверзным
вопросам.
Мариана Саид Шах попросила Алибасова назвать фамилию врача, который
занимался его лечением в НИИ имени Склифосовского после отравления "Кротом". Бари Каримовича вопрос застал врасплох. Назвать доктора,
который в буквальном смысле спас его от инвалидности, шоумен не смог. Другие
вопросы журналистки Алибасов тоже проигнорировал.
Спустя пять минут игры в молчанку загнанный в угол Бари Алибасов
попросил вывести Мариану Саид Шах из помещения. Миниатюрную женщину выволакивали два амбала.
"Так как Алибасов скрывает имя врача, то появляется вопрос,
а было ли это отравление вообще. Мы все знаем, что лежал в НИИ
имени Склифосовского. Лечение Бари оказывали за счет налогоплательщиков, то
есть за наш с вами счет. Значит, если это пиар, то тот, кто реально нуждался в этой помощи, мог ее не получить?
На каком основании приехала "скорая помощь" к Алибасову, был ли официальный
вызов в эту службу? И если это пиар, то как мог допустить такое главврач
именитой больницы?" – отметила Саид Шах.
По словам журналистки в этой скандальной истории должна
разбираться прокуратура. Мариана предположила, что заплатил
докторам за спектакль с госпитализацией. Сообщает .